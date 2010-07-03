Правительство запретило умерщвлять безнадзорных животных

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Правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Теперь безнадзорных животных нужно отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели, сообщает "Коммерсант".

Животных, не проявляющих "немотивированную агрессию", в правительстве предложили выпускать на волю после стерилизации и лечения.

Документ создан в рамках вступившего в силу закона "Об ответственном обращении с животными", который в конце прошлого года одобрила Госдума. Положения закона вступают в силу поэтапно. Документ полностью заработает в 2022 году.

Согласно постановлению, региональным властям предстоит регламентировать отлов безнадзорных животных. Также должна будет вестись запись отлова.

В регионах будут определены условия транспортировки животных, максимальное число перевозимых зверей, предельное время и расстояние перевозки от места отлова. Также будут регламентированы условия транспортировки разных видов животных и сроки их передачи в приюты с момента отлова.

В указаниях говорится, что автотранспортные средства должны быть оснащены техническими приспособлениями, которые обеспечивали бы безопасность людей и гуманное обращение с животными, а также водой и аптечкой.

Теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, нужно будет отвозить их в приют для стерилизации, чипирования и лечения.

