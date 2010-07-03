Московский центр реабилитации животных приютил львов и крокодилов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники столичного центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, какие животные попадают в приют.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, некоторые животные сбежали от владельцев, других привозят сотрудники полиции, изъяв у недобросовестных хозяев.

Так, в питомнике есть много сов, которых забрали у уличных фотографов, а также игуан и змей. Кроме того, нашлась рысь и цирковая волчица, покусавшая дрессировщика.

Одного льва забрали из контактного зоопарка на Арбате, еще одного использовали как аксессуар для фотосессий, а львенка владельцы держали на цепи в гараже.

Всего питомнике в подмосковной деревне Андрейково 618 животных, начиная от попугаев, среднеазиатских черепах, уток и обезьян и заканчивая мини-пигами, лисами и крокодилами.

1 августа правительство России определило перечень случаев, допускающих использование в предпринимательской деятельности домашних животных.