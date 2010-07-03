Сферу использования домашних животных в бизнесе ограничили

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство России определило перечень случаев, допускающих использование в предпринимательской деятельности домашних животных. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечне представлены три пункта. Животных можно использовать в коммерческих целях в областях культуры, спорта, организации досуга и развлечений, для разведения и торговли, а также в бизнесе по оказанию реабилитационных и социальных услуг.
В конце 2018 года в России был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными. Так, владельцы обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". При этом муниципальные власти получают право запрещать выгул животных в определенных местах.
Собак потенциально опасных пород нельзя выгуливать без намордника и поводка независимо от места их выгула. В список потенциально опасных пород вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Также документ предусматривает создание специальных приютов для животных, их отстрел запрещается. Отлов должен сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о попавших в приюты животных. Кроме того, вводится не только государственный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.
Вместе с тем запрещаются бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах. При этом предусматривается конфискация на случай содержания диких животных с нарушением требований закона.
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