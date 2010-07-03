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04:44

Генетики впервые скрестят человека и мышь

наука

04:44

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Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Японии одобрили заявку биологов из Университета Токио на проведение опытов над гибридными человеческими и мышиными эмбрионами, передает портал "Мир 24" со ссылкой на издание The Asahi Shimbun.

До 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.

Однако в июле проведение экспериментов одобрило министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны. Ученые планируют имплантировать эмбрионы суррогатным матерям-животным.

Таким образом они намерены получить органы, по строению максимально похожие на человеческие. По мнению исследователей, достижение способно совершить прорыв в трансплантологии.

Генетики считают, что исследования позволят решить многолетнюю проблему дефицита донорских органов. Также они уверяют, что учтены все этические проблемы при подготовке экспериментов.

Российские биологи в мае рассказали о планах по созданию детей с отредактированными генами. В РАН эксперимент назвали реалистичным, однако высказали сомнение по поводу этической стороны вопроса.

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