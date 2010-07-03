В РАН сочли неэтичным создание "ГМО-детей"

Фото: depositphotos/alexraths

Российский биолог Денис Ребриков рассказал о планах по созданию детей с отредактированными генами.

Специалист Института общей генетики РАН Валерий Ильинский считает это реалистичным. Однако этическая сторона этого вопроса вызывает сомнения, полагает он.

"Остался относительно небольшой и простой шаг – эти эмбрионы подсадить женщине, чтобы она их выносила и родила. Другое дело, что у этой технологии есть определенные побочные эффекты. Они не до конца изучены, поэтому с точки зрения этики существуют вопросы к подобным экспериментам", – цитирует его ИА "НСН".

Ребриков заявил, что хочет провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца года. Направят эксперимент на модификацию гена CCR5, над которым работал китайский биолог Хэ Цзянкуй. Специалист утверждает, что его метод окажется более полезным и приемлемым для общества, а также менее рискованным.