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29 декабря, 19:18

Создателя близнецов с измененной ДНК взяли под арест

наука медицина за рубежом

29 декабря, 19:18

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который ранее заявил о создании первых в мире генетически модифицированных детей, взят под охрану. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

По информации издания, сейчас ученый находится в квартире гостевого дома университета Шэньчжэня. Его охраняет около 12 неизвестных в штатском.

Хэ Цзянькуй – профессор Шэньчжэньского университета. В ноябре этого года он заявил, что ему впервые в истории удалось создать детей с отредактированными ДНК. После этого власти Китая начали расследование.

СМИ сообщали, что ученый пропал, однако по некоторым данным, его поместили под домашний арест. В обществе возникли разные мнения по поводу эксперимента ученого. Одни высказывались в пользу эксперимента, говоря, что это очень серьезный научный прорыв, который даст развитие медицине в этом направлении. Другие осуждали решение Цзянькуя взять под контроль строение ДНК человека.

Он изменил структуру ДНК двух девочек-близнецов, которые были зачаты при помощи экстракорпорального оплодотворения. Их ДНК подверглась изменению с помощью метода редактирования генов (CRISPR). В результате у одной из девочек обе копии нужного гена были изменены, и она получила иммунитет к ВИЧ. У второй изменилась только одна копия, она не получила иммунитет.

наука медицина за рубежом

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