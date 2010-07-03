Генетики узнали подробности заселения первых сибиряков и эскимосов

Фото: depositphotos/vitstudio

Группа международных археологов изучили ДНК останков древних обитателей Сибири, чтобы отследить миграционные процессы. Выяснилось, что за последние 30 тысяч лет на территории Восточной Сибири произошли по меньшей мере три крупных миграции населения. Об этом ученые пишут в журнале Nature.

По словам Павла Флегонтова из Института проблем передачи информации РАН в Москве, специалистам не удалось бы раскрыть судьбу палеоэскимосов и других народов, используя только археологию.

"Сочетание ее методов с генетикой помогло нам улучшить понимание того, как развивалась самая ранняя история этого региона. Используя новые модели, мы распутали этот сложный генетический узел, объединявший народы по обе стороны Берингова пролива", — рассказывает Павел Флегонтов из Института проблем передачи информации РАН в Москве.

На Янской стоянке в Якутии, которую открыли в 2001 году, российские специалисты обнаружили три молочных зуба древних людей, живших там более 30 тысяч лет назад. У двух из трех зубов удалось секвенировать геном древнего человека. Результаты сравнили с находками поздних периодов.

На основании исследования этих результатов впервые удалось получить палеогенетическую характеристику древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и реконструировать популяционные процессы, которые происходили на северо-востоке России за 30 тысяч лет.

Всего был "просчитан" 31 геном из находок в Восточной Сибири, возраст которых от 30 тысяч до 600 лет. Специалисты установили, что Северная Евразия, как и Америка, заселялась в несколько волн миграций.

Ранее сообщалось, что в генофондах практически всех групп смешаны в разных долях западные и восточные компоненты. К такому выводу пришли российские и зарубежные генетики, которые провели масштабное изучение геномов 700 коренных народов стран бывшего Советского Союза.

Исследование позволило специалистам проследить связи между этими группами людей и пути их возможных миграций в прошлом. Эксперты выделили три полосы в генетическом пространстве: "степь-лес", "лес-тундра" и "южная степь".