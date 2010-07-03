Ученые рассказали о ДНК жителей Евразии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В генофондах практически всех групп смешаны в разных долях западные и восточные компоненты. К такому выводу пришли российские и зарубежные генетики, которые провели масштабное изучение геномов 700 коренных народов стран бывшего Советского Союза.

Исследование позволило специалистам проследить связи между этими группами людей и пути их возможных миграций в прошлом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Эксперты выделили три полосы в генетическом пространстве: "степь-лес", "лес-тундра" и "южная степь".

По словам Олега Балановского из Института общей генетики РАН в Москве, были обнаружены не только барьеры, но и коридоры для миграции.

"Одни из них отделяют друг от друга исторические группы популяций, в то время как другие, такие как Большой Кавказский хребет, определенно сформированы географическим ландшафтом", – отметил специалист.

Отмечается, что формирование генофонда Северной Евразии происходило в несколько этапов – на раннее смешение популяций накладывались более поздние миграционные потоки, от бронзового века до Средневековья.

Специалисты попытались нарисовать генетическую картину современного населения Северной Евразии и выявить те потоки генов и эпизоды смешения популяций, которые эту картину сформировали. Исследователи организовали множество экспедиций для систематического изучения этого региона и охватили почти каждый коренной народ Северной Евразии.

Исходным материалом для работы послужила ДНК от 763 человек 60 популяций из 9 стран (Армения, Грузия, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан). В анализе генетики использовали также опубликованные данные по 2077 геномам современных жителей Евразии и данные по древним геномам.

Ранее стало известно, что в разные исторические эпохи предки современных людей неоднократно скрещивались с первыми жителями Евразии. Прежде ученым удалось доказать, что древние люди вступали в контакты с денисовцами, то есть с представителями предположительного вида вымерших людей, известного по фрагментарному материалу из Денисовской пещеры. А новое открытие показало, что во времена палеолита, нечто подобное происходило по всей Земле. Однако в скрещивании с другими видами, по мнению ученых, участвовала только одна небольшая группа неандертальцев.