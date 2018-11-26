Ученые подсчитали число контактов между людьми и неандертальцами

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Предки современных людей неоднократно скрещивались с первыми жителями Евразии в разные исторические эпохи. К такому выводу пришли генетики ученые из университета Темпл в Филадельфии, сообщает журнал Nature Ecology & Evolution.

Прежде ученым удалось доказать, что древние люди вступали в контакты с денисовцами, то есть с представителями предположительного вида вымерших людей, известного по фрагментарному материалу из Денисовской пещеры. А новое открытие показало, что во времена палеолита, нечто подобное происходило по всей Земле. Однако в скрещивании с другими видами, по мнению ученых, участвовала только одна небольшая группа неандертальцев.

Исследователи отмечают, что пути развития современных людей и неандертальцев разошлись примерно 650 тысяч лет назад. Первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые ушли на север, заселив Европу и Азию.

Поначалу ученые думали, что разные виды ничего не объединяет, однако с годами выяснилось, что это не так. Затем Фернандо Вилланеа и Джошуа Шрайбер обратили внимание на одну закономерность и раскрыли частоту и число возможных контактов между людьми и неандертальцами.

Оказалось, что ДНК азиатов в среднем сдержит в себе на 12-20% больше "следов" Homo neanderthalensis, чем генетический материал европейцев. Это навело ученых на мысль, что среди предков азиатов были больше гибридов, нежели «чистых» Homo sapiens.

Используя искусственный интеллект и компьютерные модели, имитировавшие жизнь нескольких групп древних людей и неандертальцев, генетики проследили, как представители каждой из них могли контактировать с соседями и обмениваться генетическим материалом, передавая его потомству.

Оказалось, что те модели, где кроманьонцы и неандертальцы контактировали только один раз, не повторяли существующие различия в ДНК. А те сценарии, которые подразумевали сразу несколько эпизодов скрещивания европейцев, азиатов и неандертальцев уже после их разделения на две больших группы, выдавали гораздо более реалистичный ответ.

Впрочем, открытие все равно не дает понять, как именно происходили контакты между неандертальцами и кроманьонцами. Ответ на этот вопрос ученые хотят получить после изучения новых образцов ДНК.

Ранее другая группа ученых выяснила, что вирус папилломы человека Homo sapiens получили после контакта с неандертальцами. Два самых опасных штамма, которыми современные люди обзавелись благодаря представителям другого вида, могут спровоцировать рак шейки матки или плоскоклеточный рак гортани.