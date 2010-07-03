Утвержден список потенциально опасных собак

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Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Эти собаки представляют потенциальную опасность для человека.

"В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены", – говорится в документе.

В список вошли – акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Отмечается, что перечень сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.

В марте 2019 года МВД составило список пород с "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", которые используются для травли и могут быть опасны для человека.

Кинологи раскритиковали инициативу. По их мнению, перечень не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский подчеркнул, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.

В мае список значительно сократили.