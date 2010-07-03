МВД сократило список потенциально опасных пород собак

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МВД резко сократило список потенциально опасных пород собак. Теперь в нем не 71 позиция, а всего 13. Обновленный перечень был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, список доработали "на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций". "С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных пород собак сокращен до 13 позиций", − цитирует представителя ведомства ТАСС.

В списке опасных оставили собак таких пород, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровний бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды. Отдельно выделили волкособов. Также в перечень вошли гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".

В декабре 2018 в России был принят федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". А в начале марта 2019 года МВД составило список пород, которые обладают "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", используются для травли и могут быть опасны для человека. Кинологи раскритиковали инициативу, заявив, что новый список не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.