Орнитолог призвал москвичей не выкидывать в окно стрижей

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Орнитолог рекомендовал жителям Москвы не выкидывать в окно стрижей, часто залетающих в квартиры.

Как сообщил Агентству "Москва" руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин, "в этом году особенного стрижепада нет".

"Молодые стрижи могут влететь в окно в азарте погони, или просто не заметив окна. И когда стрижи влетают, то выбраться из квартиры уже не могут", – пояснил орнитолог.

Он добавил, что птицу лучше вынести на улицу, подождать, пока она освоится, и невысоко подбросить. В этом случае стриж сможет самостоятельно полететь.

"Выбрасывать залетевшего в окно стрижа все же не стоит – у него могут быть проблемы с крылом", – сказал специалист.

Мишин добавил, что птицы в квартиры к москвичам будут залетать еще пару недель – до тех пор, пока не подрастут неопытные птенцы.

Ранее москвичам рекомендовали не подкармливать живущих в городе бобров в связи с тем, что у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением.