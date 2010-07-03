Лоси вышли к людям в поисках воды и корма из-за жары в Москве

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Из-за жары в Москве лоси начали выходить к людям в поисках воды и пищи. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он пояснил, что в жаркую погоду "кормовая база у лося уменьшается в привычной ему среде обитания". По этой причине, отметил Кульбачевский, лоси вынуждены мигрировать в поисках воды и корма. Нередко они попадают в зону городской застройки, передает Агентство "Москва".

В подобных случаях, добавил глава ведомства, сотрудники департамента вызывают МЧС. Совместными усилиями удается сохранить жизнь лосю и обезопасить москвичей. "В последние годы несчастных случаев с участием лосей не происходило. Но есть озабоченность жителей, которые звонят на горячую линию и говорят, что у них во дворе лось и надо что-то с этим делать", – рассказал Кульбачевский.

По его словам, лосям и самим "очень страшно и некомфортно" среди жилых домов. "Тем более, что без помощи человека они зачастую не могут найти дорогу обратно", – добавил глава департамента природопользования.

Чтобы лоси не выходили в город, подвергая опасности себя и людей, необходимо подкармливать животных, в частности, в национальном парке "Лосиный остров", считает эксперт.

Ранее в Минприроды рекомендовали не кормить с рук белок, ежей и лис в лесах и парках. По словам специалистов, кормление диких животных может привести к заболеваниям. К примеру, ежи являются переносчиками бешенства.