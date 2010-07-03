Минприроды предложило запретить держать дома лис, волков и питонов

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри, мурены. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на проект постановления.
"Перечень животных, запрещенных к содержанию: питоны, длина которых превышает 4 метра; крокодилы; тарантулы; сервалы; каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров; обыкновенные лисицы; трехкоготные мягкотелые черепахи", – говорится в постановлении.
Под запрет также попадают крупные представители семейства кошачьих – львы, тигры, гепарды, леопарды.
В министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет. Также документ учитывает возможность содержания отдельных групп диких животных на принадлежащих владельцам животных земельных участках.
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