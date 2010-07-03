Москвичей предупредили об атаках ворон

Выводящие в мае–июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к птенцам.
Специалисты Мосприроды посоветовали не пытаться взять воронят в руки, так как взрослые всегда за ними присматривают.
"У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что", – рассказали РИА Новости в Мосприроде.
Орнитологи предупреждают, ворона – птица с массивным клювом, да еще и сообразительная – целится в голову. Если вам все же не повезло, и она начала вести себя агрессивно, не кричите и не делайте резких движений, медленно отходите на безопасное расстояние. В случае нападения хватайте палку и держите на вытянутой руке. Пусть птица нападает на предмет.
В Мосприроде подчеркнули, что "серые вороны – заботливые родители". Специалисты рекомендовали с уважением отнестись к родительскому инстинкту и разумно реагировать.
"Если вы не представляете опасности для их птенцов, они спокойно будут наблюдать за вами со стороны", – добавили в учреждении.
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках. Отмечалось, что повышенная враждебность змей связана с брачным периодом.
Также в начале апреля Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей. Мероприятия по профилактике болезней, связанных с укусами клещей, проходят во всех российских регионах, отметили сотрудники ведомства. В этом году также планируют провести акарицидные обработки на площади свыше 350 тысяч гектаров.
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