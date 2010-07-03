Россиянам напомнили о действиях при укусе клеща

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. Ведомство дало рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом. Они опубликованы на его официальном сайте.

Специалисты Роспотребнадзора готовы рассказать, что делать и куда обращаться в случае укуса клеща и положительного результата на инфекционные заболевания, передающиеся с укусом. Распространенное заболевание, передающееся клещами – клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

Гражданам напомнили, что "подцепить" клеща можно в лесах, лесопарках, в саду и на огороде, а также при контакте с животными. Кроме того, заразиться можно при употреблении сырого молока коз, овец, коров, буйволов, в котором может находится вирус в период массового нападения клещей.

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, стоит при походе на природу надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Это может быть рубашка с длинным рукавом и брюки. Хорошо, если на конце рукавов и брючин есть резинки, под которые не сможет заползти клещ. Голову и шею специалисты советуют закрыть косынкой.

Для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты, и обрабатывать ими открытые участки тела и одежду. Также, находясь на природе, надо осматривать одежду и тело и снимать найденных клещей. Если все-таки клещ к вам прицепился, что для его удаления надо обратиться к врачу.

Ранее зоологи предупредили москвичей, что в парках сейчас можно встретить агрессивных змей. Их "эмоциональность" объясняется наступлением у них брачного периода, поэтому при посещении Химок, Тропарева или Битцевского парка стоит проявлять осторожность.