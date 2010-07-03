Зоологи дали советы насчет встреч со змеями в парках

В парках Москвы сейчас можно встретить агрессивных змей, предупредили зоологи. Их "эмоциональность" объясняется наступлением у них брачного периода. Поэтому при посещении Химок, Тропарева или Битцевского парка стоит проявлять осторожность. Особенно внимательными надо быть аллергикам, детям и пожилым людям.
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, как надо себя вести, если вас укусила змея. Он предупредил, что это не смертельно, передает ИА "НСН".
"На территории нашей страны и Москвы, в частности, обитает только одна ядовитая змея – это обычная гадюка. Они не агрессивны, численность находится в пределах нормы. Брачный период на степени их агрессии никак не сказывается, люди могут быть укушены только в одном случае – если они провоцируют змею на укус. Можно оказаться в нехорошей ситуации, наступив на змею", – пояснил Баженов.
По его словам, яд гадюки не смертелен для человека с хорошим иммунитетом, если это не "худеющая анорексичка". Пока что не существует сывороток от укуса гадюки. При обращении в стационар доктора будут делать инъекции антигистаминных препаратов, а плохое самочувствие связано с аллергией на чужеродный белок, чем является змеиный яд.
Зоолог также подчеркнул, что место змеиного укуса не нужно прижигать, резать бритвой или высасывать яд из ранки. Человеку, которого укусили, надо просто находиться в состоянии покоя и пить больше воды. А змеи, в свою очередь, и сами стараются избегать встреч с людьми. Как правило, они обитают в глухих местах, особо предпочитая болотистые поймы рек.
Ранее москвичей предупредили, что в Химках, Тропареве и Битцевском парке водятся змеи и сейчас они "уже давно проснулись и активно размножаются". В средней полосе России чаще всего можно встретить обыкновенную гадюку.
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