Москвичей предупредили об агрессивных змеях в парках

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Жителей столичного региона предупредили об агрессивных змеях в лесопарках Москвы и Подмосковья. Как пояснил герпетолог Иван Ермолов, повышенная враждебность змей связана с брачным периодом, сообщается на сайте "Говорит Москва".

"Это Химки, Тропарево, Битцевский парк, там они все водятся", − уточнил эксперт. По его словам, "змеи уже давно проснулись" и "активно размножаются". "Сейчас как раз активный гон проходит у гадюковых, в частности, у обыкновенной гадюки, которая у нас самый популярный эндемик в нашей средней полосе", − рассказал герпетолог.

Он также отметил, что укусы гадюковых редко бывают смертельными, но для детей, аллергиков и пожилых людей они могут быть очень опасным. "Если не знаете, что за змея, лучше с ней не контактировать, потому что может укусить", − посоветовал Ермолов.

В начале апреля Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей. Мероприятия по профилактике болезней, связанных с укусами клещей, проходят во всех российских регионах, отметили сотрудники ведомства. В этом году также планируют провести акарицидные обработки на площади свыше 350 тысяч гектаров.