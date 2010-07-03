Москвичей предупредили об агрессивных змеях в парках

Жителей столичного региона предупредили об агрессивных змеях в лесопарках Москвы и Подмосковья. Как пояснил герпетолог Иван Ермолов, повышенная враждебность змей связана с брачным периодом, сообщается на сайте "Говорит Москва".
"Это Химки, Тропарево, Битцевский парк, там они все водятся", − уточнил эксперт. По его словам, "змеи уже давно проснулись" и "активно размножаются". "Сейчас как раз активный гон проходит у гадюковых, в частности, у обыкновенной гадюки, которая у нас самый популярный эндемик в нашей средней полосе", − рассказал герпетолог.
Он также отметил, что укусы гадюковых редко бывают смертельными, но для детей, аллергиков и пожилых людей они могут быть очень опасным. "Если не знаете, что за змея, лучше с ней не контактировать, потому что может укусить", − посоветовал Ермолов.
В начале апреля Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей. Мероприятия по профилактике болезней, связанных с укусами клещей, проходят во всех российских регионах, отметили сотрудники ведомства. В этом году также планируют провести акарицидные обработки на площади свыше 350 тысяч гектаров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.