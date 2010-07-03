Москвичей призвали не подкармливать бобров

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Москвичам рекомендовали не подкармливать живущих в городе бобров в связи с тем, что у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением. Кроме того, бобры могут утратить навыки самостоятельного поиска пищи. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Бобры – дикие животные и вполне способны самостоятельно добывать себе пищу. Рацион бобра составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород, а также водная и прибрежно-водная растительность", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что люди не могут обеспечить животных естественной для них пищей и пытаются подкармливать их овощами и фруктами. Однако эта еда для них не естественна и может вызвать проблемы с пищеварением.

Представитель Мосприроды отметил, что в столице обитает несколько десятков бобров. В частности, они живут в парках "Москворецкий", "Долина реки Сетунь", а также в Покровском-Стрешнево, лесопарках СВАО.

Ранее сообщалось, что в нижнем течении Москвы-реки в районе Бесединского моста поселились бобры. Этот факт говорит об улучшении экологического состояния реки. Пара бобров – самец и самка в возрасте около двух лет – выбрали для строительства своей хатки участок на правом берегу реки в районе Братеево. Наблюдать за животными можно рано утром или ночью. В дневное время речные грызуны предпочитают отдыхать.

