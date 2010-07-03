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11:01

Рай в шалаше: пару бобров нашли в Братееве

экология

11:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нижнем течении Москвы-реки в районе Бесединского моста поселились бобры. Этот факт говорит об улучшении экологического состояния реки, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Пара бобров – самец и самка в возрасте около двух лет – выбрали для строительства своей хатки участок на правом берегу реки в районе Братеево. Наблюдать за животными можно рано утром или ночью. В дневное время суток речные грызуны предпочитают отдыхать.

В Мосэкомониторинге уточнили, что в последние годы в столице заметно выросла численность бобров. Это связано с тем, что работы по очистке и благоустройству городских водоемов проводятся в столице с 2011 года.

Всего на территории Москвы, по последним данным, живут около 30 бобров. Самый популярный у бобров на сегодняшний день водоем в Москве – река Яуза. Также бобры были замечены в заказнике "Долина реки Сетунь", на Химкинском водохранилище, а также на территории природно-исторических парков "Москворецкий" и "Покровское-Стрешнево". Зоологи просят москвичей не подкармливать этих животных, особенно овощами и фруктами.

Бобр – крупный грызун. Как объект промысла бобр ценности не представляет: на него сложно охотиться, шкура его практически не используется

экология

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