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13:02

Москвичам рассказали, чем можно кормить птиц на водоемах

общество животные

13:02

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвича рассказали о правилах при кормлении птиц на водоемах, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Эти знания помогут не только не навредить пернатым, но и помочь им в поисках пропитания. В частности, следует знать, что в Москве преимущественно обитают и зимуют два вида уток – кряква и огарь.

Весной и летом подкармливать их не нужно – больше пользы от этого будет осенью, когда естественного корма становится мало и основная часть птиц уже улетела в места зимовки.

Самое оптимальное время для начала подкормки, когда температура воздуха опустится до 10 градусов мороза, а на водоеме образуется устойчивый лед.

Отмечается, что, подкармливая птиц круглый год, можно сформировать у них отказ от сезонных перелетов и миграций. В этом случае поголовье зимующих уток увеличится, они будут полностью зависимы от человека и, как следствие, вид деградирует.

Что касается самого питания, то очень важно давать водоплавающим птицам правильный корм. Рекомендуется использовать комбикорм, просо, овсянку, морковь, капусту, салат, травяную муку и витаминные препараты. А вот кормить птиц хлебом нельзя. Раскладывать корм нужно в специальные кормушки или в прибрежной полосе водоемов.

Запрещено подкармливать птиц, которые считаются малочисленными, редкими, а также больными и ранеными.

общество животные

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