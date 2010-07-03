Животных из контактного зоопарка в загоревшемся ТЦ в Грозном удалось спасти

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Сотрудники пожарной службы спасли всех животных, которые находились в контактном зоопарке в момент возгорания в здании торгово-развлекательного центра "Гранд-Парк" в Грозном. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на управление МЧС по Чечне.

"Все животные – кролики, попугаи, черепахи и шиншиллы – спасены из здания торгово-развлекательного центра", – сообщил представитель ведомства.

Возгорание в ТЦ началось в магазине на первом этаже. Общая площадь пожара составила более 700 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 12 пожарных расчетов.

О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщалось. В 21:58 сотрудники МЧС заявили о ликвидации открытого горения.