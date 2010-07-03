Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар возник в жилом многоквартирном доме на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров", – рассказал источник.

По последней информации, в данный момент пожар полностью ликвидирован.

"В результате один человек погиб, двое пострадали", – сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС.

Ранее пожар произошел на северо-востоке столицы. Жертвой возгорания стал один человек.