Один человек погиб при пожаре на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме в Останкинском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу главка МЧС РФ.

"До прибытия подразделений квартиру покинули пять человек, из них двое детей. Скорая их проверяет. К сожалению, в очаге пожара обнаружен погибший", – информирует пресс-служба.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 3:40 по московскому времени.

Ранее после возгорания в Красноярске было возбуждено уголовное дело. В огне в многоквартирном жилом доме погибли 8 человек.