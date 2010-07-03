Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар возник в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома на улице Зюзинская, дом 6. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли ребенка из квартиры на 13-м этаже. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.