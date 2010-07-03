Ребенка спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры на юго-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар возник в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома на улице Зюзинская, дом 6. На месте работают пожарные и медики. Создан штаб пожаротушения.

Ранее два человека пострадали при пожаре в Сокольниках. Огонь вспыхнул на первом этаже дома 5, корпус 2 по Егерской улице.