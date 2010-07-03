Пожар произошел в бассейне Училища олимпийского резерва в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в бассейне Училища олимпийского резерва на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, ЧП произошло по адресу: Малая Филевская улица, дом 34, корпус 2.

В пресс-службе столичного управления МЧС агентству сообщили, что пожар полностью потушили.

"Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание было в кабинете на первом этаже. В настоящее время пожар потушен", – сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало.

Недавно произошел пожар в квартире в районе Москворечье-Сабурово. Два человека погибли. Их передали врачам, и медики констатировали смерть обоих. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на Каширском шоссе.

