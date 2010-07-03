Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При пожаре в квартире в районе Москворечье-Сабурово погибли два человека. Их передали врачам, и медики установили смерть обоих пострадавших.

"После осмотра медиками установлено, что оба пострадавших в пожаре погибли", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на Каширском шоссе, доме № 50, корпусе 2. Его полностью потушили в 15:00.