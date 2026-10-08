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08 октября, 07:59

Происшествия

ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА в Воронежской области за ночь

Фото: телеграм-канал/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников за прошедшую ночь в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Также ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, ПВО сбила более 30 аппаратов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого сообщалось, что в Херсонской области из-за удара БПЛА погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь. ЧП произошло в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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