ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА в Воронежской области за ночь

Фото: телеграм-канал/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников за прошедшую ночь в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Также ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, ПВО сбила более 30 аппаратов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого сообщалось, что в Херсонской области из-за удара БПЛА погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь. ЧП произошло в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

