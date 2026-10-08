08 октября, 07:59Происшествия
ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА в Воронежской области за ночь
Фото: телеграм-канал/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников за прошедшую ночь в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Также ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, ПВО сбила более 30 аппаратов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
До этого сообщалось, что в Херсонской области из-за удара БПЛА погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь. ЧП произошло в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.