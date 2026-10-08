Более 30 беспилотников атаковали Ростовскую область прошедшей ночью

Фото: телеграм-канал/"Минобороны России"

В Ростовской области ликвидировали и подавили свыше 30 БПЛА за минувшую ночь, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, воздушная атака была отражена в Каменске, а также в пяти районах области – Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском.

Слюсарь подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя Донецкой Народной Республике погибли в результате атак ВСУ. Два человека погибли в селе Спартак в предместье Донецка, еще один – в Горловке, где также пострадали пять местных жителей. Еще три человек получили ранения при ударе ВСУ в районе трассы Донецк – Авдеевка.