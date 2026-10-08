В Москве с 12 октября начнут принимать заявки на ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 12 октября открывается прием заявок на участие в заключительной в этом году торговой сессии московских ярмарок выходного дня. Подать документы можно до 16 октября включительно, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Участвовать могут главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородничеством. Подробности доступны на официальном сайте ГБУ "Московские ярмарки".

Заявки подаются исключительно электронно через mos.ru. Для физических лиц нужна полная учетная запись, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – учетная запись организации и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявка должна включать выбранную ярмарку, группу товаров, торговый период и сведения о заявителе. Отслеживать статус обращения можно в личном кабинете.

Итоги заявочной кампании подведут 21 октября. Торговая сессия стартует 30 октября и завершится 27 декабря – в последние выходные перед Новым годом. Столичный департамент информационных технологий сообщает, что при обработке заявок применяется технология блокчейна. Все обращения фиксируются в системе и могут быть просмотрены, что гарантирует прозрачность процесса и неизменность очередности заявок.

Торговые сессии позволяют регулярно обновлять состав участников ярмарок выходного дня. Благодаря ротации разные хозяйства из других регионов получают возможность представить свою продукцию в Москве.

Для участников город бесплатно предоставляет оборудованные места для торговли и обеспечивает необходимую инфраструктуру.

Если свободных мест на выбранной ярмарке не окажется, заявку внесут в лист ожидания. После появления места заявителю направят предложение в личный кабинет на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что на столичных ярмарках начался сезон пастернака и хрена. Корень хрена в Москву привозят из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Брянской областей, Дагестана и Краснодарского края. Пастернак при этом приезжает из Ростовской и Тамбовской областей.

