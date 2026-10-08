Число заказчиков на портале поставщиков Москвы превысило 65 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число государственных и муниципальных учреждений, которые могут размещать закупки на портале поставщиков Москвы, превысило 65 тысяч. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, за 13 лет работы портал стал межрегиональной платформой, помогающей заказчикам оперативно приобретать качественную продукцию. Московский механизм электронных закупок малого объема доказал свою эффективность и масштабируется на всю Россию.

Багреева отметила, что за 5 лет к порталу присоединились 10 новых регионов, а число работающих на нем заказчиков выросло на 25%. Около половины из них представляют Москву, Подмосковье, Нижегородскую и Челябинскую области, а также Краснодарский край.

В настоящее время на портале работают заказчики из 48 регионов страны. Только в 2026 году к ресурсу подключились 5 регионов: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что в этом году наиболее активно к порталу присоединялись организации из Пермского и Приморского края, Москвы, Рязанской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Чаще всего подключившиеся учреждения приобретали продукцию обрабатывающих производств, услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также бумажные и картонные изделия.

Ранее стало известно, что с января по август портал поставщиков посетили 2 миллиона уникальных пользователей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года аудитория ресурса выросла на 60%. Более 80% посетителей пришлись на Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Свердловскую и Нижегородскую области.