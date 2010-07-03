Рядом с Шереметьево произошел пожар

В Москве по дороге на съезде к аэропорту Шереметьево произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Пламя охватило большую территорию. Столб огня виден издалека.

ЧП произошло на Ленинградском шоссе перед съездом на аэропорт.

К месту возгорания направляются пожарные службы. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

В Москве и Подмосковье до среды, 11 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности. Есть риск возникновения природных пожаров, предупредил ранее Гидрометцентр.

