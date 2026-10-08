Тропический шторм "Исайяс" в Мексиканском заливе достиг силы урагана

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Сила тропического шторма "Исайяс", который находится в Мексиканском заливе, выросла до ураганной. Об этом предупредили в Национальном центре слежения за ураганами США.

Метеорологи сообщили, что 8 октября "Исайяс" направится к северу от полуострова Юкатан, а на следующий день приблизится к северному побережью Мексиканского залива в США.

Ранее ураган "Поло" обрушился на материковую часть Мексики. Стихию заметили на берегу мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния к югу от небольшого прибрежного города Лас-Барранкас в конце сентября. Там наблюдались опасные для жизни порывы ветра и паводки.

"Поло" сформировался в Тихом океане. 22 сентября ураган достиг наивысшей, пятой категории, после чего начал ослабевать.

