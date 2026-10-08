Астроном Якушечкин: наблюдать за метеорным потоком Дракониды стоит из-за сюрприза

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За метеорным потоком Дракониды стоит наблюдать, поскольку он может преподнести сюрпризы. Об этом РИА Новости рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

По его словам, сюрприз заключается в повышенной активности потока из-за неизвестных шлейфов. Его максимум выпадает в ночь с 8 на 9 октября. В этом году он почти совпадает с новолунием, которое пройдет 10 октября, поэтому Луна не будет мешать наблюдениям.

"Обычно метеорный поток не очень активный, давая 3–5, иногда до 15 метеоров в час. Но в отдельные годы наблюдались настоящие метеорные дожди – несколько тысяч метеоров в час, как в 1933 и 1946 годах. В 1952, 1985 и 1998 годах активность тоже была высокой – сотни метеоров в час", – отметил астроном.

Особенность Драконидов заключается в большой доле тусклых метеоров (в пределах 4–5 звездных величин). Поэтому важно выбрать место с минимальной городской засветкой. Рекомендуется уехать за город, чтобы свет от населенного пункта не мешал видеть это зрелище.

Название потока Дракониды связано с созвездием Дракона, в границах которого находится радиант – точка на небе, откуда вылетают метеоры. Дракониды состоят из мельчайших частиц, отколовшихся от кометы 21P/Джакобини – Циннера, они движутся по орбите кометы, а попадая в атмосферу Земли, вспыхивают и сгорают.

"Комета, открытая в 1900 году, делает полный оборот вокруг Солнца за 6,5 года, диаметр ее ядра – около двух километров", – добавил он.

Поток Дракониды, по словам эксперта, хорошо изучен с помощью современных методов моделирования теории пылевых шлейфов. При каждом приближении кометы к Солнцу ядро кометы за счет влияния излучения и разогрева начинает активно выбрасывать из себя частички вещества, которые и формируют хвост кометы.

Однако эти частицы создают и собственную орбиту, а каждое сближение кометы и Солнца порождает новый подобный рой частиц – их называют "шлейфом". Поэтому каждый раз при пересечении Землей шлейфа фиксируется всплеск активности метеорного потока, объяснил астроном.

В ходе анализа было доказано, что больше всего на степень потока влияет шлейф, выброшенный кометой в 1900 году. Например, в 1933 году Земля прошла через шлейф 1900 года, который был "молодым" (совершил около пяти оборотов вокруг Солнца), и через шлейф 1907 года, что привело к "метеорному дождю".

В 1946 году Земля также пересекла шесть шлейфов – 1900, 1907, 1913, 1920, 1926 и 1933 годов. Последние два шлейфа были "сверхплотными" и не успели рассеяться после выброса вещества.

Позднее, в 2011 году, Земля снова пересекла шлейф 1900 года, которому на тот момент было уже 111 лет (около 17 оборотов вокруг Солнца). Особенность этого шлейфа заключается в самих метеорах – они медленные, с яркими цветными вспышками и продолжительными следами, заключил Якушечкин.

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