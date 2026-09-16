"Роскосмос" показал сближение Луны и Венеры

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"Роскосмос" показал кадры сближения Луны и Венеры с едва заметным покрытием. Фото госкорпорация разместила в МАХ.

"14 сентября жители регионов в западной и южной части России могли наблюдать красивое явление – сближение Луны и Венеры", – говорится в сообщении.

Съемка была проведена на камеру смартфона через окуляр. Как подчеркнули в госкорпорации, несмотря на визуальную близость на небе для наблюдателей с Земли, реальное расстояние между Луной и Венерой было около 100 миллионов километров.

Вместе с тем 17 сентября жители столицы после заката смогут наблюдать на небе Луну рядом с красным сверхгигантом – звездой Антарес из созвездия Скорпиона. Расстояние между ними составит порядка 0,6 градуса, что равно примерно одному диаметру лунного диска. Их можно будет увидеть невооруженным глазом на юго-западной части неба.

