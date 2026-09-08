Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 14:22

Наука

Москвичи увидят Луну рядом с красным сверхгигантом Антаресом 17 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы 17 сентября после заката смогут наблюдать на небе Луну рядом с красным сверхгигантом – звездой Антарес из созвездия Скорпиона. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как уточнила специалист, расстояние между Луной и звездой составит порядка 0,6 градуса, что равно примерно одному диаметру лунного диска. Их можно будет увидеть невооруженным глазом на юго-западной части неба.

Кравченко отметила, что Антарес – одна из ярчайших звезд ночного неба, расположенная приблизительно в 550 световых годах от Земли. Красноватый оттенок сверхгиганта, который намного больше Солнца, виден даже без оптических приборов.

Вместе с тем с 8 по 14 сентября жители столицы смогут увидеть сближение Луны с Венерой и Юпитером. Ближе всего все три объекта будут находиться 14-го числа – угловое расстояние составит около 0,5 градуса. Наблюдать это событие можно будет в западной части неба после заката.

Новости мира: NASA запустило телескоп для изучения темной материи

Читайте также


наука

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика