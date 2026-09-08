Москвичи увидят Луну рядом с красным сверхгигантом Антаресом 17 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы 17 сентября после заката смогут наблюдать на небе Луну рядом с красным сверхгигантом – звездой Антарес из созвездия Скорпиона. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как уточнила специалист, расстояние между Луной и звездой составит порядка 0,6 градуса, что равно примерно одному диаметру лунного диска. Их можно будет увидеть невооруженным глазом на юго-западной части неба.

Кравченко отметила, что Антарес – одна из ярчайших звезд ночного неба, расположенная приблизительно в 550 световых годах от Земли. Красноватый оттенок сверхгиганта, который намного больше Солнца, виден даже без оптических приборов.

Вместе с тем с 8 по 14 сентября жители столицы смогут увидеть сближение Луны с Венерой и Юпитером. Ближе всего все три объекта будут находиться 14-го числа – угловое расстояние составит около 0,5 градуса. Наблюдать это событие можно будет в западной части неба после заката.