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08 сентября, 13:49

Наука

Первая за осень 2026 года магнитная буря началась на Земле

Фото: 123RF.com/starush

Первая за осень 2026 года магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Ее зафиксировали утром 8 сентября. Магнитная буря пока характеризуется как слабая и относится к первой категории по пятибалльной шкале.

Возмущения прогнозировали накануне из-за ожидавшегося прихода к планете плазменного облака, выброшенного Солнцем трое суток назад. Плазма достигла Земли еще в середине дня 7 сентября, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения, которые продолжаются уже около суток. 8-го числа был превышен порог бури.

Согласно прогнозу, стабилизация геомагнитной обстановки возможна не раньше чем через двое суток. В этот период вероятны бури второго уровня (средние) и с небольшой вероятностью – третьего уровня (сильные).

Из-за сильной геомагнитной активности граница зоны полярных сияний значительно сместилась в сторону средних широт. 7 сентября около полуночи по московскому времени был зарегистрирован сильный всплеск. После этого стали поступать сообщения о наблюдении полярных сияний в северных и северо-западных регионах страны.

По состоянию на середину дня 8 сентября индекс полярных сияний находится в умеренной зоне (примерно 5 из 10), но к вечеру ученые не исключают возобновления сильной активности. Также существует возможность наблюдения сияний на географических широтах Москвы – в диапазоне 53–56 градусов.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что корональные дыры продолжат вызывать магнитные бури еще 2 года. Он объяснил, что причиной бури на Земле являются корональные дыры во время снижения активности Солнца. Полное отсутствие возмущений ожидается в 2028–2031 годах.

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