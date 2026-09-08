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08 сентября, 14:00

В мире

Учителя женской школы-интерната в Британии уволили из-за истории поиска на YouTube

Фото: depositphotos/GaudiLab​

Учителя географии престижной женской школы-интерната Moreton Hall в английском графстве Шропшир уволили после того, как ученицы увидели его историю поиска на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает Daily Mail.

На занятии Джеймс Хиндсон использовал YouTube, чтобы подготовить материал, и в строке поиска на экране отобразились его предыдущие запросы. Ученицы заметили среди них упоминания несовершеннолетних в сексуальном контексте, в том числе о подростках в откровенной одежде.

После жалоб учениц администрация школы начала проверку. Расследование показало, что в период с 2021 по 2023 год в истории аккаунта регулярно появлялись поисковые запросы сексуального характера, связанные с подростками.

По словам Хиндсона, он не планировал демонстрировать ученикам свою историю поиска и использовал YouTube для подготовки материала о мировой торговле. Он подтвердил, что подобные запросы действительно имели место, и извинился за произошедшее.

Согласно решению дисциплинарной комиссии, его поведение не отвечает профессиональным стандартам учителя. Эксперты указали, что ключевым фактором является тот факт, что мужчина работал в школе для девочек-подростков.

Ранее сообщалось, что в США 27-летняя учительница физкультуры Кристина Пейтон посылала 17-летнему ученику интимные изображения. Полиция установила, что она сделала это как минимум четыре раза. Женщина сейчас на свободе, но ее обвиняют в распространении вредоносного контента среди детей. Ей запрещено общаться с потерпевшим и другими детьми, покидать штат, и она должна регулярно являться в полицейский участок.

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