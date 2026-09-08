Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

15-й Московский мотофестиваль состоится 19 сентября. Мероприятие посвящено Году единства народов России, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Гостей ждут заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова, шоу-программа с выступлениями известных артистов, тематические мастер-классы и розыгрыш призов.

"В дни мотофестивалей особое внимание уделяем безопасности на дорогах", – сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее москвичей и гостей города пригласили на второй в этом году Детский велофестиваль. Для участников и их родителей подготовили насыщенную программу – выступления, полосу препятствий, творческую зону, мастер-классы, квесты и многое другое.

Фестиваль должен был пройти 5 сентября, но из-за непогоды его перенесли на 13 сентября. Площадка и время проведения мероприятия остаются прежними: Цветной бульвар, с 10:00 до 18:00.

