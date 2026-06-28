Участниками Московского марафона тренировок стали 50 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московский марафон тренировок прошел в олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня. Он собрал 50 тысяч участников, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В течение дня гости могли побывать на тренировках с известными спортсменами, музыкантами и медийными персонами, а также посетить зону со спортивными мероприятиями и посмотреть выступление хедлайнера Алексея Чумакова.

Площадкой для занятий спортом стал Южный спортивный центр "Лужников". Марафон стартовал с растяжки, которую провели двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике фитнес-блогер Самира Мустафаева и певица Алсу. После этого прошла тренировка по фитроку с певцом Митей Фоминым. Программу спортивного фестиваля продолжили занятие с командой Полины Киценко, пилатес с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы Анной Щербаковой, функциональная тренировка с рэпером Натаном, и зумба в музыкальном сопровождении кавер-группы.

На специальных тематических площадках гостей приглашали испытать себя на полосе препятствий и силомере. Также на мероприятии подготовили игровые виды спорта, петанк, армрестлинг и другие занятия.

Ранее сообщалось, что в Большом Строгинском затоне в Москве 4 и 5 июля пройдет спортивно-развлекательный фестиваль "Заряд Фест". Мероприятие объединит водные виды спорта, живую музыку и интерактивные игры. Москвичи и гости города смогут посетить свыше 20 тематических зон.

