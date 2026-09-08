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08 сентября, 13:51

Мэр Москвы

Собянин: в районе Внуково открыта школа на 2 100 учеников

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Школу на 2 100 учеников открыли в столичном районе Внуково. 1 сентября в новом корпусе на улице Бориса Пастернака уже начались занятия, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Четырехэтажное здание вошло в состав школы № 1788. Вместе с ним в жилом квартале сформирован образовательный кластер, здесь также работают семь детских садов на 2 220 воспитанников и две ранее открытые школы на 3 750 мест.

Здание построили по индивидуальному проекту с использованием технологий информационного моделирования, что позволило ускорить работы. Школа состоит из трех блоков, объединенных общим пространством, и имеет отдельные входы для младших и старших учеников.

В здании оборудовали IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, физкультурный и гимнастический залы и четыре спортзала. Для дополнительных занятий предусмотрели кабинеты шахмат, акварельной живописи и рисунка, мастерские по работе с деревом, металлом и тканью, а также класс кулинарии. Из окон школы открывается вид на Большой Федосьинский пруд.

На территории рядом со школой разместили спортивное ядро, зону отдыха и площадки для проведения торжественных линеек. Строительство социальных объектов в Москве соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Покровском-Стрешневе на месте бывшего Тушинского аэродрома открылась новая школа на 850 учеников. Трехэтажное здание площадью 22,5 тысячи квадратных метров разделено на блоки для младших и старших классов.

Для детей оборудованы IT-полигон, робокласс, лаборатории, два спортзала, медиатека, музыкальный и шахматный кабинеты, мастерская живописи. На прилегающем участке площадью 1,9 гектара обустроены спортивные площадки и зоны отдыха.

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