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08 сентября, 13:28

Экономика

Хантер Байден анонсировал запуск мемкоина $LAPTOP

Фото: AP/Rod Lamkey

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер объявил о выпуске собственной криптовалюты под названием $LAPTOP, сообщила The Wall Street Journal.

Позднее информацию подтвердил сам Байден-младший, опубликовав в соцсети X сообщение с текстом "$LAPTOP" и датой "9 сентября", сопроводив его видеоподборкой сюжетов СМИ и высказываний представителей администрации президента США Дональда Трампа, где упоминался компьютер, к которому отсылает название мемкоина.

Речь идет о ноутбуке, оставленном Байденом-младшим в ремонтной мастерской в апреле 2019 года. Спустя несколько месяцев устройство изъяли сотрудники ФБР. На жестком диске хранились электронные письма, документы, финансовые записи и фотографии откровенного характера с самим владельцем.

Эти материалы несколько лет назад стали центром политических разбирательств и активно использовались в публичных кампаниях против семьи Байденов. Теперь сын бывшего президента, судя по всему, решил противопоставить нынешнему главе государства собственный криптоактив, обыграв скандальную историю в названии токена.

Ранее сообщалось, что Байден-младший во время употребления наркотиков владел пистолетом "Кольт". За это ему грозило тюремное заключение, но президент Джо Байден перед уходом с поста помиловал сына. Кроме того, Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владением оружием людям, употребляющим марихуану.

Также Байдена-младшего обвиняли в умышленной неуплате налогов в Калифорнии. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. При этом прокурор подчеркивал, что сын экс-лидера США тратил деньги на "наркотики и эскортниц".

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