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18 июня, 16:17

Политика

Наркодиспансер в Лос-Анджелесе взял на работу сына экс-президента США Байдена

Фото: AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Наркодиспансер в Лос-Анджелесе взял на работу сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, сообщает Newsmax со ссылкой на заявление организации.

Его приняли в качестве советника и исполнительного директора фонда Peak Path Health. Отмечается, что некоммерческая организация была создана для расширения поддержки при лечении, а также для защиты прав и образования.

Тем не менее в настоящий момент неизвестно, будет ли получать Байден-младший зарплату, а также необходимо ли ему находиться в офисе.

Сын бывшего американского президента создал в стране прецедент, поскольку, когда его отец был действующим лидером, против него выдвинули уголовные обвинения.

Например, он обвинялся в умышленной неуплате налогов в Калифорнии, поскольку, по официальным сведениям, он не заплатил свыше 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. В обвинительном заключении прокурор напомнил, что при этом Байден-младший тратил деньги "на наркотики и эскортниц".

Помимо этого, он, употребляя наркотики, владел пистолетом "Кольт". За такое правонарушение ему грозило до 10 лет тюрьмы, но Байден перед своим уходом с поста президента помиловал его.

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