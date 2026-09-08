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08 сентября, 13:59

Общество

На сайте программы "Миллион призов" обновили каталог поощрений

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

В каталоге программы "Миллион призов" появились новые товары для участников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Получить поощрения можно за баллы, которые москвичи зарабатывают, участвуя в электронных проектах правительства города. Их начисляют, в частности, в рамках программ "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и "Активный гражданин – детям". С полным списком проектов и условий начисления баллов можно ознакомиться на сайте "Миллион призов".

Для тех, кто берет еду с собой на работу, учебу или прогулку, в ассортимент добавили ланч-бокс. В нем предусмотрены два отделения для разных блюд, а в комплекте идут ложка и вилка.

Еще одна новинка – набор для настольного тенниса. В него входят сетка с креплениями, две ракетки и три мяча. Для хранения и переноски предусмотрена специальная сумка-мешок. Комплект позволяет играть дома, на даче или в парке.

В числе новых поощрений также оказался внешний аккумулятор. Он оснащен встроенными кабелями для разных разъемов, поэтому дополнительные провода не понадобятся. Оставшийся заряд можно контролировать с помощью дисплея. Устройство пригодится во время прогулок, поездок и путешествий.

Для участников детской программы предусмотрена мягкая игрушка в виде пингвина в шапке и теплом шарфе. Ее можно использовать для украшения комнаты ребенка или добавить в домашнюю коллекцию.

Все новые товары разместили в разделе "Сувениры". Для оформления заказа необходимо войти на сайт с помощью Mos ID. Количество доступных поощрений ограничено.

Ранее сообщалось, что участники программы "Миллион призов" направили на благотворительность в адрес фонда "Народный фронт. Все для победы!" свыше 155 миллионов баллов за два года. На собранные средства приобрели квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов и тепловизионные бинокли для бойцов. Жителям приграничных областей передали средства гигиены, продукты питания и теплые вещи.

Участники "Миллиона призов" направили 720 миллионов на благотворительность

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