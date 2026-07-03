Ученый Эйсмонт: Земля может превратиться в Марс из-за смены полюсов

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Земля рискует повторить судьбу Марса в случае изменения магнитных полюсов, поскольку их трансформация может привести к ослаблению магнитного поля планеты до критического уровня. Такое предположение высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с "Абзацем".

По его словам, в научном сообществе обсуждают возможность смены северного магнитного полюса на южный. Такой сценарий обусловлен увеличением в последнее время скорости движения магнитного поля. При этом точные причины этого явления пока неизвестны.

Эйсмонт отметил, что при смене полюсов магнитное поле может полностью исчезнуть, что в теории грозит обернуться катастрофой, так как оно защищает Землю от солнечной радиации.

"И если магнитное поле исчезает, то радиация на уровне поверхности Земли может возрасти больше чем в пять раз. Возникает вопрос: а как это? Не смертельно ли для животного мира? На этот вопрос ответа уверенного нет", – сказал ученый.

В качестве возможного исхода он привел пример Марса, где практически отсутствует магнитное поле. Считается, что когда-то на планете существовала жизнь, но затем она потеряла свое магнитное поле, вместе с которым исчезли атмосфера и жизнь.



Ранее исследователи из США определили планеты, где могут существовать разумные формы жизни. Им удалось выявить наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 – в более узкой трехмерной зоне обитаемости.

В частности, в число известных планет, где возможна внеземная жизнь, вошла Проксима Центавра b. Она находится на расстоянии примерно в 4,2 светового года от Земли. При этом планета остается одной из ближайших к нам экзопланет, потенциально пригодных для жизни.