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08 сентября, 14:40

Общество

Ямпольская назвала все языки народов России родными для граждан

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Все языки народов России являются родными для граждан страны. Об этом сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская, передает газета "Известия".

Ямпольская подчеркнула, что в стране проживают почти 3 миллиона детей, у которых сразу два родных языка – язык родителей и русский. По ее словам, русский язык "не может не быть родным для каждого человека, живущего в России".

Советник президента отметила, что государство поддерживает языковое многообразие. Она добавила, что ранее в стране отмечался международный день родных языков, однако его история и дух чужды России: праздник связан с распадом британской колониальной системы и борьбой народов за свои права, в то время как Россия никогда не сталкивалась с подобными проблемами.

По словам Ямпольской, страна никогда не была "плавильным котлом", а, наоборот, очень ценила богатство языков, традиций и культур.

Ранее Владимир Путин призвал начать издавать книжную серию "Библиотека литературных шедевров народов России" уже в этом году. Президент указал, что в нее войдут лучшие произведения национальных литератур, переведенные на русский язык. Эту серию надо сделать доступной для широкого круга читателей, подчеркнул глава государства.

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