Словник по учебникам русского языка и литературы для 10–11-х классов создадут в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России создадут словник всех слов из учебников русского языка и литературы для 10–11-х классов. Разработку пособия анонсировала советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по русскому языку Елена Ямпольская.

Решение о создании издания было принято после поручения Владимира Путина Рособрнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Комментируя задачу, советник главы государства пояснила, что все проверочные работы и экзаменационные задания должны полностью соответствовать содержанию единого государственного учебника.

"Мы с руководством Рособрнадзора и с институтами, которые под руководством этого ведомства занимаются подготовкой контрольно-измерительных материалов, уже начали обсуждать эту задачу", – цитирует Ямпольскую РИА Новости.

По ее словам, словник планируется обширным, поскольку в заданиях ЕГЭ не должно быть слов, не встречающихся в учебниках. Кроме того, он будет обновляться по мере внедрения новых материалов.

Таким образом, если ученик учился по единому государственному учебнику в 10-х и 11-х классах, он не столкнется с "неожиданностями" на ЕГЭ.

Между тем Минпросвещения РФ продолжает подготовку пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету "Труд" для средней школы.

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что пилотный проект единого государственного учебника уже доказал свою состоятельность. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов.