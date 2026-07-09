FIFA оценила работу судей после жалобы Египта

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Глава судейского комитета Международной федерации футбола (FIFA) Пьерлуиджи Коллина в ответ на жалобы сборной Египта заявил, что судьи на чемпионате мира по футболу 2026 года принимают свои решения независимо от внешнего влияния. Его слова появились на сайте организации, сообщает газета "Известия".

"Никто не может утверждать, что на судейство FIFA может влиять кто-либо, даже президент FIFA. Он всегда демонстрировал полную поддержку команды судей FIFA, доверяя нам работать полностью независимо", – подчеркнул Коллина.

По его словам, судьи стараются выдавать правильные решения. Обсуждение спорных вопросов – неотъемлемая часть футбола. При этом он отметил, что необоснованные выпады в адрес арбитров недопустимы.

Глава судейского комитета FIFA добавил, что организация в целом довольна работой арбитров на мундиале. При этом он не стал отрицать, что ошибки за такой короткий период первенства возможны.

Ранее футбольная ассоциация Египта подала жалобу в Международную федерацию футбола из-за работы французского арбитра Франсуа Летиксье и его бригады. Они судили матч 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев. Египетская сторона считает, что допущенные арбитрами ошибки повлияли на исход встречи и привели к вылету сборной с турнира. В частности, споры взывал гол египтян, который им не засчитали.