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08 июля, 09:16

Спорт

Египет пожаловался в ФИФА на судейство матча с Аргентиной

Фото: Getty Images/Justin Setterfield

Египетская футбольная ассоциация подала официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу французского арбитра Франсуа Летиксье и его бригады, обслуживавших матч 1/8 финала чемпионата мира – 2026 против Аргентины. Об этом сообщает RT со ссылкой на En.as.com.

По мнению египетской стороны, допущенные арбитрами ошибки повлияли на исход встречи и привели к вылету команды с турнира. После матча главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан также подверг критике судейство и заявил, что на результат могли повлиять не только спортивные факторы.

По мнению наставника, ключевым эпизодом встречи стал незасчитанный гол египетской сборной. Он отметил, что не понимает причин такого решения, поскольку при счете 3:1 его команда могла существенно увеличить шансы на выход в четвертьфинал. Вместо этого Аргентина сумела сравнять счет, а затем забить победный мяч.

"Не исключено, что здесь присутствуют коммерческие соображения. Они не хотят, чтобы Месси покинул турнир. Они хотят, чтобы действующий чемпион мира продолжал борьбу на мундиале", – заявил тренер.

В завершение Хассан поблагодарил своих игроков за самоотдачу, отметив, что команда выполнила установку и достойно представила египетский, арабский и африканский футбол.

В рамках прошедшего матча Месси забил один гол, установив новый бомбардирский рекорд турнира. Теперь на его счету 21 мяч на мировых первенствах. Второе место по этому показателю занимает Килиан Мбаппе из Франции (19 голов), чья команда уже вышла в четвертьфинал, обыграв Парагвай (1:0).

Месси отличился на 83-й минуте, но не реализовал пенальти на 21-й. У египтян голы забили Яссер Ибрахим и Мостафа Зико. Теперь в четвертьфинале Аргентине предстоит сыграть с победителем встречи Швейцария – Колумбия.

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